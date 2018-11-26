Как беглый олигарх Ходорковский собрал алчущих денег «сторонников» в Праге

В Праге с 23 по 25 ноября этого года состоялась так называемая конференция «Россия вместо Путина», инициатором проведения которой выступил олигарх Михаил Ходорковский. Напомним, Ходорковский был осужден в России и вообще-то его статус правильнее было бы назвать «беглым». В России к нему до сих пор есть вопросы у следователей.

Собрать тех, кому было бы интересно это, с позволения сказать «мероприятие», было решено в богатых интерьерах известного отеля Grandior hotel Prague. Спонсорами роскошного мероприятия выступили сам Ходорковский, а также фонд, которым руководит Уильям Браудер, известный своей русофобской позицией.

Отметим, что перед конференцией проводилась регистрация, журналистов пускали по аккредитациям, и уже на этом этапе проявился «сюрприз»: журналистов, которые известны тем, что не готовы лить на Россию помои, не аккредитовали. Причем, не пропустили даже тех, у кого было с собой приглашение. Охрана просто развернула представителей прессы. Один из организаторов мероприятия на справедливые вопросы о причинах таких ограничений презрительно бросил: «Мы не для журналистов или России работаем». Он также подчеркнул, что работают они «для клиента».

Тем не менее, кое-кому из российских журналистов попасть на "тусовку" удалось. Например, представитель «Федерального агентства новостей» все же попал на мероприятие.

Отметим, что круг тем, которые обсуждались на «конференции», был вполне традиционным: говорили о политике, медиа, экономике, геополитике, работал правозащитный блок. Твердили про права заключенных и про «Россию без Путина». Ходорковский тоже пообщался с участниками: рассказал о том, как сидел в тюрьме, поведал о попытке «его зарезать». Впрочем, эти истории – не новы и в их правдивости есть поводы сомневаться. Но это никак не мешает Ходорковскому рассказывать о них на каждом сборище, где он бывает.

Об участниках стоит сказать отдельно: это были журналисты западных и российских оппозиционных СМИ, а также организации «Открытая Россия», которая признана в нашей стране нежелательной. Российские «свободные» СМИ направили в Прагу целый «десант»: только одну «Новую газету» представляли около 10 человек. Присутствовали «Голос Америки», «Сибирь. Реалии», «Радио свобода». Даже «Эхо Москвы» отметилось, что было бы удивительно (у радиостанции, как известно, владелец не западный), но на самом деле привычно. Впрочем, Ходорковский, поговаривают, объявил известной радиоведущей Татьяне Фельгенгауэр, что денег «Эху» не даст – мол, им и так «Газпром» неплохо платит. Неужели зря приехали?

На мероприятие прибыл и скандально известный журналист «Новой газеты» Денис Коротков, который в последнее время подмочил свою репутацию не только скандалами, но и фейками. Возможно, в Прагу его привела не только жажда информации, но и наживы. Может, и информацию какую хотел продать. Впрочем, как оказалось, ему не очень-то и рады были в Праге: сначала его вообще не хотели пускать, помогли только несколько звонков. Аудиенции у хозяина «вечеринки» он, как говорили в кулуарах, тоже не получил. Видимо, отработал ресурс.

В кулуарах мероприятия вообще-то никаких возвышенных бесед не велось: говорили о деньгах и о том, что можно еще продать Ходорковскому. Кроме того, звучали жалобы и на уровень организации, и на банкет: бывалые утверждали, что в прежнее время размах был больше. Участники действа между собой рассказывали много интересного, якобы один из присутствующих удалился из зала перед выступлением «самого хозяина», а потом вернулся с немного расширенными зрачками. В свое оправдание сказал, что «под белым лучше заходит» и в нормальном состоянии он слушать речи беглого олигарха просто не может.

Под выступления «коллег» участники обсуждали насущные проблемы: например, как выгоднее затариться алкоголем в дьюти-фри. Причина того, что подобные вещи звучали безо всякого прикрытия, проста: на конференции просто речь не шла ни о чем новом. Вот и развлекались «гости» как могли.

Один из гостей мероприятия, с которым корреспондент ФАН столкнулся в мужском туалете, просто сказал, что приехал «за баблом» и «отбыть барщину». За тем же «баблом» в Прагу приехали и иностранные журналисты. Были на конференции и представители Госдепа. Но опять же кулуарная молва судачила, что им не очень-то понравилась речь Ходорковского со сцены. И представители Госдепа даже якобы заявил олигарху, что он не уделил нужного внимания «вмешательству» Кремля в американские выборы и вообще – неверно расставил акценты. Впрочем, олигарх парировал, что США нужно самим разбираться в этой истории, на что Ходорковскому намекнули - если будет так себя вести, то просто лишится американских денег.

Отметим, что американцы вообще чуть ли не в открытую предлагали деньги гостям мероприятия: надо было только написать книгу о том, как плохо живется в России, а потом дать интервью. Но желающих не было. Видимо,американцы маловато предлагали.

Впрочем, хоть участники и говорили, что «размах уже не тот», они все равно остались более-менее довольны: напоили, накормили, пообещали деньги. Пусть не так много, как хотелось бы, но все же уважили. Публицист Олег Кашин, который ныне живет в Лондоне, вообще на вопрос о том, не ожидает ли он, что «власти России дотянутся» до присутствующих, ответил: нет, не боится. Почему? Потому что фигура он – публичная, и вообще – «мы здесь власть». Возможно, относительно чешского отеля, Лондона или еще каких-то краев - это и верно, но в России они – не власть, пусть даже с ними – деньги Госдепа.