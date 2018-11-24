На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области ограничили движение из-за сильного снега

24 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области ограничили движение из-за сильного снега

На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области введены ограничения в связи с плохими погодными условиями. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ограничение действует с 20 часов вечера 24 ноября (время местное).

Временное ограничение действует для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов на участке 1548+651- км 1646+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск "в связи с метеорологическими явлениями (сильный и очень сильный снег, мокрый снег, сильная гололедица, местами метели, на дорогах снежные заносы)".

"Ориентировочное время окончания ограничения движения 01 ч. 00 мин. (мест.) 25.11.2018г. В связи с этим Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по данным дорогам", сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области ограничили движение из-за сильного снега

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трасса м-5 урал, ограничение движения, большегрузный транспорт, сильный снеопад, плохие метеоусловия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.11.2018 20:56 Мск На Южном Урале пассажирский автобус съехал в кювет

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 856

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети