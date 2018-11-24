На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области ограничили движение из-за сильного снега

На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области введены ограничения в связи с плохими погодными условиями. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ограничение действует с 20 часов вечера 24 ноября (время местное).

Временное ограничение действует для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов на участке 1548+651- км 1646+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск "в связи с метеорологическими явлениями (сильный и очень сильный снег, мокрый снег, сильная гололедица, местами метели, на дорогах снежные заносы)".

"Ориентировочное время окончания ограничения движения 01 ч. 00 мин. (мест.) 25.11.2018г. В связи с этим Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по данным дорогам", сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области.