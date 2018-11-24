На Южном Урале пассажирский автобус съехал в кювет

На автодороге Магнтка – Златоуст в Челябинской области вечером в субботу, 24 ноября, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, автобус съехал в кювет.

"Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ОГУ "ППС" по Челябинской области 4 человека и 1 ед. техники", - сообщили в службе спасения.

Отметим, в этом районе вечером в субботу установились плохие погодные условия – сильный снегопад, мокрый снег, метель. На трассе М-5 "Урал" МЧС ввело ограничение движения большегрузного транспорта и рейсовых автобусов.