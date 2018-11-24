24 Ноября 2018
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Происшествия За рубежом

Съемочная группа RT пострадала во время столкновений протестующих и полиции в Париже

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что съемочная группа французского подразделения канала получила травмы во время стычек митингующих "желтых жилетов" и полиции в Париже.

"Съемочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже, где французы требуют от Макрона понижения цен на топливо", - написала Симоньян в твиттере, добавив, что у оператора RT France "небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги". "В нашего стрингера попал камень, но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию", - сообщила глава RT.

Напомним, в столице Франции продолжаются выступления против топливной политики правительства. По некоторым данным, протестующие сейчас пытаются пройти к президентскому дворцу на Елисейских полях, однако полиция не дает им этого сделать. Сегодня уже применялись водометы и слезоточивый газ. По разным данным, в протестных акциях только в Париже участвуют до 30 тыс. человек.

Желтые жилеты митингующие надевают в знак солидарности с водителями, которые первыми начали возмущаться повышенными акцизами на дизельное топливо и бензин. Правительство Макрона объясняет рост цен на традиционное топливо желанием заставить население переходить на "зеленые" виды топлива, например, пересаживаться на электромобили.

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Съемочная группа RT пострадала во время столкновений протестующих и полиции в Париже

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Теги: съемочная группа, RT, маргарита симоньян, протесты в париже, желтые жилеты



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