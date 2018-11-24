24 Ноября 2018
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Экономика За рубежом

В Париже продолжаются акции протеста "желтых жилетов". Полиция применила водометы

В Париже продолжаются акции протеста против экономической политики правительства Франции. Движение уже назвали протестами "желтых жилетов" – участники демонстраций надевают жилетки, которые обычно носят водители – именно с их пикетов началась эта крупномасштабная акция.

Как сообщает Reuters, в субботу, 24 ноября, полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов, протестующих против роста цен на топливо. Несколько сотен протестующих собрались на Елисейских полях, планируя пройти к президентскому дворцу. Некоторые из собравшихся пели Марсельезу, а у других были плакаты с надписями "Макрона – в отставку" и "Макрон – вор!".

Акции продолжаются уже пару недель. На минувшей неделе водители блокировали трассы в разных регионах страны. Доходит до поджогов баррикад и колонн грузовиков, движущихся с минимальной скоростью, что тормозит движение и создает пробки. Также демонстранты препятствуют подъезду к топливным складам, торговым центрам и заводам.

Французы выражают недовольство акцизами на дизельное топливо и бензин, введенными в прошлом году. Макрон обосновал это тем, что граждане будут вынуждены переходить на более экологичные виды топлива. Наряду с повышением акцизов правительство предложило меры по стимулированию продаж "зеленых" или электрических транспортных средств.

В свою очередь, службы безопасности Франции высказывают серьезное опасение тем, что акциями протеста могут воспользоваться террористы или экстремисты. По данным правоохранительных органов, только в Париже в протестах участвует около 30 тыс. человек. Сейчас в столице Франции дежурство несут более 3 тыс. полицейских. С акциями "желтых жилетов" совпали митинги протеста против сексуального насилия и футбольный матч по рэгби.

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В Париже продолжаются акции протеста "желтых жилетов". Полиция применила водометы

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Теги: париж, акция протеста, желтые жилеты, цены на топливо



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