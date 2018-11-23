До голосования по "Экспо-2025" остаются минуты: Екатеринбург в ожидании результатов

IX Уральский медиафорум в столице Среднего Урала завершился пленарной дискуссией "О Екатеринбурге со стороны и изнутри", в ходе которой участники сказали много добрых слов в адрес города, претендующего на право проведения Всемирной выставки "Экспо-2025", передает корреспондент Накануне.RU.

Музыкант, стоявший у истоков Свердловского рок-клуба, организатор и директор ежегодного рок-фестиваля "Старый Новый Рок" Евгений Горенбург заявил, что нужно быть патриотами родного города и не стесняться говорить, что Екатеринбург - лучший.

А телеведущий Иннокентий Шеремет напомнил, что в случае победы к нам будут приезжать около 200 тыс. гостей в день.

"Все очень будет здорово, я знаю, что мы не ударим лицом в грязь, если мы получим "Экспо", то мы совершим колоссальный рывок и Екатеринбург станет самым комфортным городом в России", - считает Шеремет.

Однако прозвучала и критика. Как отметил один из участников дискуссии - кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов, в Екатеринбурге, который готовится к 300-летнему юбилею, практически никто не занимается осмыслением его имени.

"Единственный оператор дискуссии в настоящий момент – Фонд святой Екатерины, который осуществляет множество различных проектов просветительского характера, - отметил эксперт. - Среди них мне бы хотелось отметить историческую экскурсию "Град святой Екатерины", главная цель которой - рассказать о том, как наш город связан с именем своей небесной покровительницы. Я думаю, что это очень важно, прежде всего, для подрастающего поколения".

Итогом дискуссии стала следующая мысль: каков бы ни был результат сегодняшнего голосования, который станет известен в течение ближайшего часа, Екатеринбург был и остается одним из лучших городов нашей страны.