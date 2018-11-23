Московский разбойник умер во время допроса в полиции

В Москве подозреваемый умер во время допроса в отделе полиции. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось днем 21 ноября: в служебном кабинете одного из районных отделов полиции на востоке города было найдено тело мужчины. Ранее он был задержан по уголовному делу о разбое в особо крупном размере и доставлен на допрос.

Как удалось выяснить следователям, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, а прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть. По данным СКР, на теле погибшего никаких видимых телесных повреждений не обнаружено.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Напомним, недавно в Астраханской области 46-летний педофил скончался в конвойном автомобиле, когда его везли на допрос. Сообщалось, что он мог свести счеты с жизнью.