23 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Верховная рада "под запах перегара" ночью приняла бюджет

В ночь на пятницу 23 ноября депутаты Верховной рады приняли госбюджет Украины на 2019 год. Окончательное голосование состоялось уже в 6 часов утра. Депутат Рады Сергей Каплин заявил, что парламентарии принимали бюджет "как всегда пьяные".
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"Первое, что чувствуешь, когда входишь в зал, - это запах перегара. Здесь наливали и откровенно употребляли алкогольные напитки. Когда вы начнете принимать нормально законы вместо того, чтобы в этом сессионном зале бухать?" - сказал депутат Юрий Левченко.

Он добавил, что его коллеги "наливали себе и очень хорошо употребляли".

Сам бюджет принят с большим дефицитом. Доходы предусмотрены в сумме 1,03 трлн грн, расходы - 1,11 трлн, т.е. почти на 8% больше. При этом, как сообщало Накануне.RU, в бюджете предусмотрели расходы на фонд президента Петра Порошенко, из которого планируется частично компенсировать повышение тарифов на коммунальные услуги и финансировать разные проекты. Многие усмотрели в этом пиар Порошенко за счет налогоплательщиков накануне президентских выборов.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко назвал документ "бюджетом бедности", подчеркнув, что власти "сделали бюджет для себя, а не для народа".

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Верховная рада "под запах перегара" ночью приняла бюджет

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Теги: Украина, бюджет, верховная рада



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