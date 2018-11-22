22 Ноября 2018
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Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж второй раз примет участие в Матче Звезд КХЛ

Вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж примет участие в Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги, который пройдет в 2019 году в Казани.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", по результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева), были выбраны 12 хоккеистов, представляющих 11 различных клубов КХЛ. Коварж будет защищать ворота команды дивизиона Харламова.

Стоит отметить, что для Якуба это будет второй Матч Звезд КХЛ. В 2015 году его также выбрали журналисты.

Напомним, кроме него на звездную игру в Казань отправятся игроки "Автомобилиста" Найджел Доус и Никита Трямкин.

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Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж второй раз примет участие в Матче Звезд КХЛ

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Теги: Коварж, Автомобилист, Матч Звезд КХЛ



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