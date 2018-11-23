32% россиян считают, что власти страны мешают установлению социальной справедливости

32% опрошенных россиян считают, что власти страны препятствуют установлению социальной справедливости в обществе. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме этого, 82% полагают, что уровень социальной справедливости не вырос либо вовсе упал, а в рост уровня такой справедливости верят только 16% опрошенных. В сравнении с данными 2013 года выясняется, что число тех, кто верит государству в установлении социальной справедливости, выросло с 20% до 29%, а число неверующих так и осталось на отметке в 32%. При этом позиция "государство никак не влияет на уровень соцсправедливости" стала менее популярна - произошло снижение с 35% до 30%.

Как пишет Infox.ru, по итогам опроса рецепты для установления социальной справедливости следующие: это борьба с коррупцией (14%), следование принципу "закон един для всех" (11%) и необходимость уделять больше внимания простым людям (11%).

Напомним, другие опросы показывают, что россияне все меньше одобряют деятельность Госдумы, общественников и силовиков, а социальное самочувствие жителей страны ухудшилось.