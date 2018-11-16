16 Ноября 2018
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Общество В России

Социальное самочувствие россиян ухудшилось

По итогам октября 2018 г. индексы самочувствия россиян снизились. Все меньше респондентов говорят об удовлетворенности жизнью, растет доля россиян, негативно оценивающих события в экономике, передает корреспондент Накануне.RU.

Мониторинг социального самочувствия россиян представил ВЦИОМ. Индекс удовлетворенности жизнью снизился на три пункта, до 60 п. из 100 возможных. Жизнь в целом устраивает 58% россиян, обратный ответ дали 16% опрошенных. Еще 12% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

Уровень социального оптимизма снизился до 40 пунктов, при этом в кризисный 2014-й он был равен 63 пунктам. Улучшения ситуации ожидают только 25% россиян, столько же опрошенных ждут негативного сценария. 40% респондентов не ждут изменений.

Значительно снизился индекс оценки экономической ситуации - 43 пункта против 59 пунктов в 2017 г. 27% опрошенных оценивают состояние дел в экономике ниже среднего.

Политическую обстановку хорошей или очень хорошей считают 21% россиян, немногим меньше, 18%, говорят, что на плохая и очень плохая.

В целом одобряют общий курс развития страны 30% опрошенных граждан, 20% не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении.

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Социальное самочувствие россиян ухудшилось

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Теги: социальное самочувствие, ВЦИОМ, опрос



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