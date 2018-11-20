Россияне все меньше одобряют деятельность Госдумы, общественников и силовиков

Социологи выяснили, что показатели одобрения россиянами общественных институтов существенно снизились по сравнению с прошлым годом.

Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения в октябре этого года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек не моложе 18 лет, представляющие все регионы страны. Было установлено, что одобрение россиянами деятельности Госдумы снизилось с 48,2% до 35,9%, а одобрение работы Совета Федерации - с 55,5% до 41,5%. Хуже россияне стали относиться к Общественной палате (падение с 52,5% до 43,8%), политическим партиям (с 45,5% до 38,7%) и профсоюзам (с 36,6% до 31,7%).

Оказалось, что аналогичная ситуация с правоохранительными органами (падение с 58,3% до 55,9%), СМИ (с 63,8% до 55,4%), судебной системой (с 43,7% до 37%) и оппозицией (с 36,6% до 32,5%). Одобрение армии упало с 90,3% до 85,8%, а Русской православной церкви - с 75,0% до 69,5%, пишет Infox.ru.

Напомним, согласно другому опросу ВЦИОМ, все меньше россиян говорят об удовлетворенности жизнью. Также растет доля людей, негативно оценивающих события в экономике страны.