МИД: "Российская милитаризация" Азовского моря — придуманная "страшилка"

"Милитаризация" Азовского моря Москвой является придуманной киевским режимом "страшилкой", заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Григорий Карасин.

Напомним, в конце октября Европарламент без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность действиями российской стороны в этом регионе. В частности, документ осуждает активность России по проверке коммерческих судов в акватории Азовского моря и другие действия.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, заявила, что Брюссель ожидает от Москвы "прекращения ситуации" в Азовском море направляет российским властям "ясный сигнал".

По словам Карасина, данная тема "намеренно и натужно" вброшена украинскими властями в информационное пространство.

"Милитаризация Россией Азовского моря" — это ещё одна придуманная "страшилка", которая высосана из пальца, — рассказал он в интервью газете "Коммерсант".

Замминистра также отметил, что Москва не имеет планов по созданию военно-морской базы в регионе.

"Вооружённые силы Российской Федерации используются только для охраны Крымского моста в связи с упомянутыми террористическими угрозами". За обеспечение безопасности в Азово-Керченском бассейне отвечают российские пограничники", — пояснил он.

При этом Карасин обвинил в милитаризации региона украинскую сторону, которая "интенсивно наращивает там при поддержке США свою военно-морскую группировку" и "расширяет береговую военную инфраструктуру". Такими действиями, как отметил представитель российского МИД, Киев создаёт очередной "очаг напряжённости" для отвлечения внимания от собственных внутренних проблем, в частности, в контексте фактически стартовавшей избирательной кампании по выборам президента страны.