На Украине хотят запретить свободную продажу камуфляжа и штрафовать за его ношение

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Украина

На Украине хотят запретить свободную продажу камуфляжа и штрафовать за его ношение

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрят законопроект о полном запрете на свободную продажу частным лицам камуфляжной формы и "частичных атрибутов ВСУ".
Читайте также:

Известно, что одним из инициаторов данной идеи выступил депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук, в прошлом руководивший добровольческим батальоном в Донбассе. Необходимость введения запрета он объяснил тем, что участники киевских акций протеста одеваются как "липовые защитники Родины" и рекомендовал наказывать штрафами тех, чье одеяние напоминает форму украинских силовиков.

Как пишет Infox.ru, в случае принятия законопроекта Рада, по сути, поставит вне закона националистов и членов ультраправых группировок. В украинском сегменте Интернета уже задаются вопросом, что в таком случае будет с охотниками и рыбаками.

Напомним, недавно более половины опрошенных украинцев признались, что ни за что не проголосуют на президентских выборах за действующего главу государства Петра Порошенко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине хотят запретить свободную продажу камуфляжа и штрафовать за его ношение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, продажа, камуфляж, запрет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 609

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети