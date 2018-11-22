На Украине хотят запретить свободную продажу камуфляжа и штрафовать за его ношение

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрят законопроект о полном запрете на свободную продажу частным лицам камуфляжной формы и "частичных атрибутов ВСУ".

Известно, что одним из инициаторов данной идеи выступил депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук, в прошлом руководивший добровольческим батальоном в Донбассе. Необходимость введения запрета он объяснил тем, что участники киевских акций протеста одеваются как "липовые защитники Родины" и рекомендовал наказывать штрафами тех, чье одеяние напоминает форму украинских силовиков.

Как пишет Infox.ru, в случае принятия законопроекта Рада, по сути, поставит вне закона националистов и членов ультраправых группировок. В украинском сегменте Интернета уже задаются вопросом, что в таком случае будет с охотниками и рыбаками.

Напомним, недавно более половины опрошенных украинцев признались, что ни за что не проголосуют на президентских выборах за действующего главу государства Петра Порошенко.