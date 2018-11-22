22 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

В Раде появилось новое оппозиционное объединение, которое выдвинуло единого кандидата в президенты

В Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его сопредседателями стали депутаты Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
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Как сообщало Накануне.RU, недавно Бойко и Рабинович подписали соглашение об объединении. Позже Юрий Бойко был выбран единым кандидатом от этой силы на предстоящих выборах президента Украины в марте 2019 года.

В связи с этим Бойко исключили из фракции "Оппозиционный блок", сопредседателем которого он был. Депутат Сергей Левочкин, который был исключен по той же причине, считает, что "Оппозиционный блок" раскололся на тех, кто поддерживает Бойко и тех, кто ориентируется на президента Петра Порошенко. Он прогнозирует, что оппозиционная платформа победит на парламентских выборах осенью 2019 года, а Бойко будет во втором туре выборов президента и имеет отличные шансы на победу.

Источник, близкий к руководству "Оппозиционной платформы", уверен, что исключение Бойко из "Оппозиционного блока" проведено по приказу Порошенко с целью внести раскол в политический лагерь юго-востока страны, пишет "Страна".

Напомним, недавно более половины украинцев признались, что ни за что не проголосуют на президентских выборах за Порошенко.

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В Раде появилось новое оппозиционное объединение, которое выдвинуло единого кандидата в президенты

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Теги: Украина, Верховная рада, Юрий Бойко



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