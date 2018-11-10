11 Ноября 2018
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Политика Украина

В Верховной Раде назвали причины развала Украины

Украина будет разваливаться из-за нежелания политиков взять на себя ответственность за установление мира в стране. Об этом депутат Верховной рады Наталья Королевская заявила в эфире телеканала NewsOne.
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Ранее, напомним, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинская власть очищает территорию страны от людей.

Королевская считает, что на Украине не останется экономики и социальной защиты: "Будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить".

Как сообщало Накануне.RU, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что с каждым годом конкурировать с другими государствами становится все сложнее.

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В Верховной Раде назвали причины развала Украины

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Теги: Украина, экономика, Верховная Рада



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