Два игрока "Автомобилиста" поучаствуют в Матче Звезд КХЛ

Определены стартовые составы на Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие два игрока екатеринбургского "Автомобилиста".

Всего в матче сыграют четыре команды - по одной от каждого дивизиона. По традиции, первых игроков - двух нападающих и двух защитников - в каждую сборную выбирают болельщики. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", в дивизионе Харламова больше всех голосов набрал капитан команды Найджел Доус, вторым стал лидер магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. Среди защитников второе место занял екатеринбуржец Никита Трямкин, который также едет на Матч Звезд.

На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ, их голосование будет проходить с 15 по 20 ноября. До 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще четырех игроков каждой из команд, включая вратаря. По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока, фамилии которых лига официально объявит 19 декабря - ровно за месяц до начала Матча Звезд. Оставшимися четырьмя участниками традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова МХЛ.

Напомним, в настоящее время "Автомобилист" является безоговорочным лидером регулярного чемпионата КХЛ.