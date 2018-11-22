По соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером ХК "Молот-Прикамье"

Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" расторг контракт с главным тренером Дмитрием Крамаренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

По информации спортивной организации, контракт расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Долишня, который с начала текущего сезона работал помощником главного тренера ХК "Молот-Прикамье".

За годы тренерской деятельности Вячеслав Долишня поработал с разными возрастами: начал с детской ДЮСШОР "Мечел" (2005-2009), потом было Первенство России среди клубных команд с "Мечел-2" (2009-2010), в это же время окончил Высшую школу тренеров.

Первым взрослым клубом на уровне ВХЛ стал красноярский "Сокол" в сезоне 2011/2012. Также работал с молодежным клубом "Русские Витязи", и детским хоккейным клубом "Дмитров".

Отметим, что контракт с Дмитрием Крамаренко пермский клуб подписал в апреле 2018 года.