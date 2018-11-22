Губернатор Тюменской области поручил создать социальный кодекс региона

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область

Губернатор Тюменской области поручил создать социальный кодекс региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству разработать социальный кодекс региона. Документ должен пройти общественные слушания, сказал Моор в послании.

Социальный кодекс должен свести воедино весь накопленный опыт работы в социальной сфере и повысить уровень ее эффективности, сказал Моор.

"Надо иметь в виду, что социальный кодекс не может быть создан в чисто ведомственном порядке. Весь его дух, каждая его буква должны быть сверены с гражданским обществом и пройти общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений", - заявил губернатор.

Александр Моор, послание губернатора Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Говоря о развитии социальной сферы, Александр Моор сообщил о планах увеличивать инвестиции в здравоохранение, продолжить строительство доступного жилья, развитие социальной инфраструктуры.

послание губернатора Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, сегодня губернатор Тюменской области выступил со своим первым посланием.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор Тюменской области поручил создать социальный кодекс региона

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: послание губернатора Тюменской области, Александр Моор, социальный кодекс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 546

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети