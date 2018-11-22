Губернатор Тюменской области поручил создать социальный кодекс региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству разработать социальный кодекс региона. Документ должен пройти общественные слушания, сказал Моор в послании.

Социальный кодекс должен свести воедино весь накопленный опыт работы в социальной сфере и повысить уровень ее эффективности, сказал Моор.

"Надо иметь в виду, что социальный кодекс не может быть создан в чисто ведомственном порядке. Весь его дух, каждая его буква должны быть сверены с гражданским обществом и пройти общественную экспертизу в ходе публичных дискуссий и обсуждений", - заявил губернатор.

Говоря о развитии социальной сферы, Александр Моор сообщил о планах увеличивать инвестиции в здравоохранение, продолжить строительство доступного жилья, развитие социальной инфраструктуры.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня губернатор Тюменской области выступил со своим первым посланием.