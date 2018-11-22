22 Ноября 2018
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Экономика Дальневосточный ФО В России

В России ожидается снижение цен на красную икру

В текущем году Россия может удвоить производство красной икры, что приведет к снижению цен на нее.
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Как сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, к настоящему времени произведено около 20 тыс. т икры, что почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, рынок потребления красной икры в России оценивается в 12-14 тыс. т в год.

Как отметил Соколов, цены на деликатес уже снизились примерно на 40%, если сравнивать с прошлым годом.

В Росрыболовстве напомнили, что в этом году была рекордная лососевая путина - на Дальнем Востоке выловили 675 тыс. т лососей, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений - за более чем сто лет, сообщает "Интерфакс".

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В России ожидается снижение цен на красную икру

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Теги: икра, рыба, путина, Дальний Восток



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