21 Ноября 2018
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Политика Тюменская область

В Тюмени тратами на Кухаруха пожертвовали в пользу Заболотного

В главном финансовом документе города Тюмени на 2019 г. чуть не допустили роковую ошибку. Как передает корреспондент Накануне.RU, во время рассмотрения бюджета города на профильной комиссии в гордуме, депутат-"единоросс" Юрий Коновалов заявил, что стал единственным человеком, кто заметил в документе несоответствие.

Авторы бюджета допустили ошибку в статье на расходы на высшее должностное лицо: все деньги, положенные на содержание главы Тюмени Руслана Кухаруха, приписали председателю городской думы - бывшему замгубернатора Евгению Заболотному.

"Я не великий бюджетник, но единственный, кто заметил, и только тогда поправили", - рассказал он и посетовал, что "отношение к проверке важных документов в мэрии и думе – не важное".

Спикер комитета Оксана Величко и вовсе покачала головой: "Всем должно быть стыдно".

"Надо посмотреть на тех людей, кто вас подвел", - обратились депутаты к главе департамента финансов Андрею Пилипчуку.

Отметим, что бюджет с неправильными данными к этому времени уже успел пройти публичные слушания.

Андрей Пилипчук, Наталья Гуляева(2018)|Фото: Накануне.RU
Андрей Пилипчук на публичных слушаниях

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В Тюмени тратами на Кухаруха пожертвовали в пользу Заболотного

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Теги: Руслан Кухарух, Евгений Заболотный



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