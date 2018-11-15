15 Ноября 2018
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Экономика Тюменская область Уральский ФО

Стали известны параметры бюджета Тюмени: половину денег даст область

Расходы бюджета Тюмени в 2019 году заложены на сумму 25,3 млрд рублей, что несколько ниже, чем в прошлом году (27,4 млрд). При этом дефицит составит 2,1 млрд рублей. Примечательно, что 11,4 млрд "целковых" – это безвозмездные поступления из областного бюджета. В распоряжении редакции Накануне.RU оказались документы, в которых содержатся основные параметры бюджета города Тюмени и перечень статей расходов.

Почти все деньги уйдут на две основные статьи – дороги и образование. Так, на дорожную сеть потратят 10 млрд рублей, а на школы и детские сады – 11,3 млрд "деревянных".

Кроме этого стало также известно, что в областной столице в течение трех лет построят за счет средств региональной казны. Так, 822 млн рублей будет выделено на строительство шести крупных детских садов: по улице Мебельщиков, в микрорайонах Ямальский-1, Ямальский-2, Суходолье, Войновка и в районе Плеханово. Дошкольные учреждения рассчитаны на 360 и 280 мест.

Кроме этого запланировано возведение сразу девяти школ в районе поселка Мыс, деревне Казарово, улицы Янтарная, а также улицы Дмитрия Менделеева, в районе Заречный, районе Тура, в ЖК "Ново-Патрушево", поселке Плеханово и улицы Белинского. В среднем все перечисленные образовательные учреждения будут вмещать в себя до 1200 учеников. Всего планируется потрать 1,17 млрд рублей.

Также появилась информация и о долгожданной реконструкции скандального ДК "Строитель", с которым на эту тему уже не раз возникали скандалы в последние годы. На капитальный ремонт здания "национальных культур" запланировано 600 млн рублей.

Еще 557 млн рублей уйдет на здравоохранение – это строительство поликлиник и корпусов больниц. В частности, жители района Ямальский-2 получат лечебное учреждение на 500 посещений.

Также из крупных трат значится и строительство центра спортивной гимнастики за 257 млн рублей.

В заключение добавим, что вечером 15 ноября в Тюмени пройдут публичные слушания в ДК "Пионер", где жителям города презентуют бюджет.

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Стали известны параметры бюджета Тюмени: половину денег даст область

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Теги: бюджет Тюмени 2019, параметры бюджета, доходы, расходы, дефицит, образование, строительство дорог



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