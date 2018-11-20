Коммунисты Югры выходят на тропу информационной войны

Руководство Ханты-Мансийского окружного отделения КПРФ на отчетно-выборной конференции озвучило амбициозную задачу - создать региональное пропагандистское производство - партийный медиахолдинг. Он станет ответом на информационную войну, которая якобы развернута против КПРФ в Югре. Наблюдатели прогнозируют, что основной упор коммунисты сделают на интернет-площадки, так как телевидение - слишком дорогое удовольствие для парии без серьезных спонсоров.

Коммунисты планируют не только превратить партийную газету в регулярное региональное СМИ. У отделения все готово для создания "партийного медиахолддинга".

"Опыт кинодокументалистики и репортажей в региональном накоплен солидный (полнометражный документальный фильм в жанре политического расследования "Нефть – 2017", масса полноценных видеорепортажей), сайт "КПРФ-Югра", ранее уже неоднократно бывал на лидирующих позициях (ТОП-100 раздел "политика" по версии "яндекс-метрика" и "мейл.ру" и ТОП-10 сайтов региональных отделений КПРФ) — значит нужно сделать эти позиции постоянными", - заявили коммунисты.

Партийные газеты выпускают не только коммунисты, свои издания есть у всех оппозиционных партий. Газета ЛДПР в Югре выходит тиражом в 100 тыс. экземпляров, рассказывает партиец Александр Лобов. "Газета, сайт, группы в социальных сетях - в общей массе этого достаточно, чтобы доносить позицию партии и дела до населения. В каждом регионе уже существуют свои СМИ, через которые тоже можно работать. Даже региональный сайт КПРФ по наполняемости и характеру информации работает не так, как мог бы. А для создания медиахолдинга нужны более серьезные финансовые затраты. Я сомневаюсь, что федеральное руководство партии выделит средства, значит, деньги должны быть аккумулированы региональным отделением. Насколько я знаю, сейчас у КПРФ в Югре нет спонсоров. Откуда возьмется холдинг, если на него нет ресурсов", - поделился своим мнением с Накануне.RU Лобов. Он уверен, что громкие заявления останутся декларацией и нужны были они лишь для переизбрания прежнего лидера коммунистов Алексея Савинцева.

Коммунисты не соглашаются с утверждением, что окружные СМИ доступны для оппозиции. Коммунистов в югорские СМИ пускают только с положительными информповодами, рассказал Накануне.RU бывший второй секретарь окружкома, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко. "Острые вопросы нам никто не дает озвучивать. Мы можем их донести через социальные сети, свои печатные издания и на этом возможности заканчиваются. Есть смысл развивать свои медиа, об этом еще Владимир Ильич говорил", - считает депутат.

Коммунисты заявляют, что работают в условиях информационной войны направленной, на дискредитацию партии в регионе. Медиахолдинг - ответ на это явление. Бывший руководитель пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, кандидат политических наук Анатолий Корнеев уверен, что КПРФ сегодня не пользуется активной поддержкой среди югорчан из-за работу функционеров партии: все чаще она выглядит как решение своих личных проблем, сказал он в беседе с Накануне.RU.

"Коммунистические идеи в Югре давно "замерзли" и "оттаять" им будет трудно. Агитационно-пропагандистский медиахолдинг на первоначальном этапе вызовет интерес у многих пользователей соцсетей, потому что ситуация в обществе довольно несбалансированная. Набирают популярность антиправительственные, антигосдумские настроения, слишком много сомнений в правильности принимаемых решений. Печатная продукция, как показывает опыт ЛДПРовской газеты, - пустая трата времени и денег, вся атака на обывателей идет в интернете: соцсети, ютуб-канал. Телеканал открыть абсолютно нереально", - считает Корнеев.

Нельзя сказать, что коммунисты ХМАО активно работают на доступных площадках. Документалка "Нефть" - самое рейтинговое видео на партийном канале, его просмотрели 92 тыс. раз. Видео по региональной тематике набирают от нескольких десятков до нескольких сотен просмотров, сам ютуб-канал имеет 258 подписчиков. Что же до соцсетей, то у коммунистов нет региональной группы, жизнь кипит лишь в отдельных объединениях местных ячеек. Эффект для привлечения электората через интернет для компартии видится сомнительным - в соцсетях велика конкуренция, а рост протестных настроения приведет к тому, что обывателям будет все равно, за кого отдать свой голос, считает Корнеев:

"Следующая крупная кампания в Югре будет в 2021 г. Если к тому времени Правительство и "Единая Россия" пересмотрят концепцию социально-экономического развития страны и повернутся лицом к людям, то у компартии, с медиахолдингом или без него, нет никаких перспектив. Если продолжатся антинародные инициативы: рост цен на бензин, тарифов ЖКХ на фоне заявлений, что государство нам ничего не должно, то протестные настроения, которые зреют на кухне, выльются в горячую поддержку. Но людям будет все равно, за кого голосовать: за Навального, Жириновского или Зюганова".