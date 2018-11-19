В ХМАО может появиться "красный" медиахолдинг

В Ханты-Мансийском автономном округе может появиться новое СМИ. Создание медиахолдинга анонсировало окружное отделение КПРФ на XX отчётно-выборной конференции регионального отделения партии в Югорске, передает корреспондент Накануне.RU.

КПРФ намерена превратить партийную газету в регулярное окружное СМИ, а также наладить телевещание. Партийцы не раз выпускали видеорепортажи, в 2017 г. отделение выпустило документальный фильм "Нефть - 2017".

"У регионального отделения всё готово для создания "партийного медиахолддинга", объединяющего весь этот опыт в одно региональное пропагандистское производство", - отметили в отделении.

Как сообщало Накануне.RU, силовики провели проверки в ряде оппозиционных СМИ Югры. Бывший руководитель сайтов "ОТВ-Югра" и "Чиновник.ру" (известны тем, что на них в разное время публиковались различные компрометирующие местных политиков сведения) Эдуард Шмонин стал фигурантом нескольких уголовных дел.