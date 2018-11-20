В Ноябрьске "скорая" уехала от пациента после его ссоры с фельдшером

В Ноябрьске медики уехали от вызвавшего их человека из-за конфликта с ним, сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы окружной полиции Ирина Пимкина

В дежурную часть местной полиции позвонили сотрудники станции "скорой помощи". Они рассказали, что медикам, приехавшим в одну из квартир дома по улице Изыскателей, требуются силовики.

На место отправились сотрудники ДПС и участковый. Приехав на место, полицейские выяснили, что мужчина, вызвавший медиков, поссорился с фельдшером. Сотрудники "скорой" вынуждены были уехать. Проводится проверка.