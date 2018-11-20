В Госдуме предложили штрафовать самозанятых: в ответ депутатам советуют перейти на полное самообеспечение

В Госдуму РФ внесен новый законопроект об изменении Налогового кодекса: речь идет об обязательных платежах в Пенсионный фонд, ОМС, социальном страховании и других, которые будут обязаны делать самозанятые. Это коснется трудоспособных людей, которые нигде официально не работают. Свердловские депутаты, узнав об этой инициативе, предложили перевести Государственную думу и Правительство на полное самообеспечение, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас все обязательные страховые платежи за работника вносит его работодатель: они дают право на бесплатное здравоохранение, пенсии, выплаты по болезни, беременности и родам, уходу за ребенком и другие. Как считает автор инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, около 18 млн россиян не имеют официальной работы и многие работают неофициально, но при этом социальные гарантии получают в полном объеме.

Он предложил самозанятым самостоятельную уплату страховых взносов, которые могут исчисляться из минимального размера оплаты труда, но это не будет распространяться на лиц, получающих пособие по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, и лиц, находящихся на иждивении. По задумке автора, того, кто не станет производить самостоятельные отчисления, ждут штрафные санкции.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин, комментируя данный законопроект, предложил ответную инициативу - "заставить депутатов самих оплачивать свою деятельность, перевести Государственную думу и наше Правительство на полное самообеспечение, а не за счет бюджета РФ".

"Складывается впечатление, что государство в лице и Госдумы, и Правительства полностью решило отказаться от любых социальных обязательств перед населением, обложить его "ордынским выходом", непомерными налогами. Любой адекватный человек может задаться вопросом - а зачем нам такое государство нужно? Оно нам реально уже ничего не дает, ничего не должно, но при этом тянет с нас все новые и новые налоги для того, чтобы поддерживать олигархов", - рассказал Накануне.RU парламентарий.

По его словам, пенсионная "реформа", налог на самозанятых, повышение с 1 января топливного акциза, повышение НДС - это все "звенья одной цепи".

"Суть в следующем: раз нашей так называемой "элите" на Западе "перекрывают кислород", раз выручка от экспорта сырья падает, надо как то компенсировать "друзьям Путина" те издержки, которые у них возникают - за счет населения. И Госдума с усердием "взбесившегося принтера" печатает все новые поправки, которые ухудшают положение населения страны. Это совершенно осмысленная политика - "выжать" все из населения и обеспечить олигархам дальнейшую благополучную безбедную жизнь. А вот зачем нам такая Госдума и такое Правительство - мне кажется, все граждане страны должны такой вопрос задать", - заключил Александр Ладыгин.