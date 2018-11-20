Депутаты пермской гордумы в первом чтении приняли дефицитный бюджет

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании в первом чтении рассмотрели проект бюджета на 2019 и плановый 2020 - 2021 период, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в этот раз проект бюджета имеет небольшой дефицит - около 400 млн руб. на каждый год. Напомним, в последний раз дефицитный бюджет Перми был сформирован в 2009 г. По словам властей города, привлекать заемные средства для погашения дефицита не планируется. Будут приняты меры по управлению средствами, которые позволят выйти на бездефицитность по итогам его исполнения.

В следующем году, согласно проекту бюджета, запланированы доходы в объеме 27,6 млрд руб., расходы – 28 млрд. В 2020 г. доходы возрастут до 28,9 млрд руб., расходы – 29,3 млрд. В 2021 доходы составят 28,5 млрд руб., расходы – 28,9 млрд руб.

"Бюджет получился очень интересный, очень напряженный, традиционно социально ориентированный и одновременно инвестиционно направленный. Бюджет развития и его инвестиционная составляющая у нас не менее 20% в ближайшей трехлетке. А с учетом капремонтов, которые мы тоже учитываем в бюджете развития - почти 30%", - отметил глава города Дмитрий Самойлов.

По его словам, предстоящая бюджетная трехлетка закладывает "серьезный фундамент в развитие города в преддверии его 300-летия". Объем субсидий из краевого бюджета увеличивается в два раза по сравнению с прошлым годом.

В итоге проект бюджета поддержали 28 депутатов. Двое проголосовали "против".