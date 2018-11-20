Названо точное время первого кубкового матча между "Спартаком" и "Уралом"

Стало известно точное время начала первого матча 1/4 финала Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом".

Игра пройдет 5 декабря на стадионе "Открытие Арена". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", встреча начнется в 19.30 по московскому времени (в 21.30 по уральскому).

Напомним, что в этом розыгрыше Кубка России стадии 1/4 и 1/2 финала состоят из двух встреч. Ответный матч между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в конце февраля на поле клуба из Екатеринбурга.