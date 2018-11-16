Первый кубковый матч между "Спартаком" и "Уралом" состоится 5 декабря

Стала известна точная дата проведения первого матча 1/4 финала Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, встреча пройдет 5 декабря на стадионе "Открытие Арена". Время начала матча определится позднее.

Напомним, в этом розыгрыше Кубка стадии 1/4 и 1/2 финала состоят из двух встреч. Ответный матч между командами пройдет в конце февраля на поле клуба из Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас "Урал" готовится к последним играм этого года на Кипре.