20 Ноября 2018
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В Лиге наций Голландия вырвала ничью в Германии и выиграла группу с двумя последними чемпионами мира

Сборная Голландии на последних минутах вырвала необходимую ничью с командой Германии в матче Лиги наций, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Все свои мячи немцы забили в первом тайме усилиями Тимо Вернера на 9-й и Лероя Сане на 19-й минуте. Отквитать один мяч голландцам удалось лишь на 85-й минуте, автором гола стал экс-игрок московского "Спартака" Квинси Промес. В компенсированное время сравнял счет капитан гостей, центральный защитник Вирджил ван Дейк, которого в конце встречи в атаку отправил наставник голландцев Рональд Куман.

Таким образом, "оранжевые" с семью очками заняли первое место в своей группе и вышли в финальный этап Лиги наций. Подопечные Йоахима Лева оказалась на последней строчке с двумя набранными баллами и вылетели в Лигу В. Действующие чемпионы мира французы также с семью очками в активе оказались в итоге на втором месте группы 1 Лиги А.

Добавим, что сегодня за выход в Лигу А поборется сборная России в матче со сборной Швеции. Как сообщало Накануне.RU, наставники соперников, Станислав Черчесов и Янне Андерссон, поделились ожиданиями о предстоящей встрече.

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В Лиге наций Голландия вырвала ничью в Германии и выиграла группу с двумя последними чемпионами мира

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Теги: футбол, Лига наций, Голландия, Германия, Франция



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