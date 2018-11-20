"Первый раз в истории!". Космонавт из Екатеринбурга рассказал, как на МКС прибыли два грузовика подряд

20 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника Свердловская область Уральский ФО

"Первый раз в истории!". Космонавт из Екатеринбурга рассказал, как на МКС прибыли два грузовика подряд

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев рассказал, что за сутки экипаж Международной космической станции (МКС) принял два космических грузовика из разных стран. Об этом он написал пост на своей официальной странице "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

Сначала на станцию прибыл российский грузовой корабль "Прогресс МС-10", а позднее – американский "Сигнус".

"С помощью гигантской руки-манипулятора экипаж на станции сегодня "поймал" и осуществил стыковку к МКС еще одного грузовика - американского "Cигнуса". Два корабля в одни сутки - первый раз в истории!" - написал Сергей Прокопьев.

Напомним, что уральский космонавт отправился в космос на корабле "Союз МС-09" в начале июня этого года, а недавно он записал видео, где отвечает на интересные вопросы своих подписчиков.

Сигнус, корабль, МКС(2018)|Фото: vk.com/prokopyev_iss

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Первый раз в истории!". Космонавт из Екатеринбурга рассказал, как на МКС прибыли два грузовика подряд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Прокопьев, космонавт, корабль, МКС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2018 08:23 Мск "Героем себя тут никто не считает". Уральский космонавт Сергей Прокопьев ответил на вопросы с МКС

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 196

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети