"Первый раз в истории!". Космонавт из Екатеринбурга рассказал, как на МКС прибыли два грузовика подряд

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев рассказал, что за сутки экипаж Международной космической станции (МКС) принял два космических грузовика из разных стран. Об этом он написал пост на своей официальной странице "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

Сначала на станцию прибыл российский грузовой корабль "Прогресс МС-10", а позднее – американский "Сигнус".

"С помощью гигантской руки-манипулятора экипаж на станции сегодня "поймал" и осуществил стыковку к МКС еще одного грузовика - американского "Cигнуса". Два корабля в одни сутки - первый раз в истории!" - написал Сергей Прокопьев.

Напомним, что уральский космонавт отправился в космос на корабле "Союз МС-09" в начале июня этого года, а недавно он записал видео, где отвечает на интересные вопросы своих подписчиков.