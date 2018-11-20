20 Ноября 2018
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Арбитражный суд Прикамья продлил конкурсное производство в отношении "Компаунд Живаго"

Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство в отношении компании ООО "Компаунд Живаго", передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах процедуры назначено на 15 февраля.

Компания, напомним, строила четыре 16-этажных дома, первую очередь предполагалось сдать в 2017 г., но строительство остановилось. К делу подключилась прокуратура. С иском в отношении застройщика обратилась бывшая дольщица жилого дома.

В декабре 2017 г. краевой арбитраж ввел в отношении должника процедуру наблюдения. В июне общество было признано банкротом. Конкурсным управляющим должника утвержден представитель организации арбитражных управляющих "Авангард" Александр Васев.

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Арбитражный суд Прикамья продлил конкурсное производство в отношении "Компаунд Живаго"

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Теги: Компаунд Живаго, дольщики, застройщик



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