20 Ноября 2018
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Общество В России

Количество свободных денег у россиян вновь снизилось

В октябре у российских домохозяйств на 500 руб. снизился объем "свободных денег". В среднем после оплаты всех первоочередных расходов у семей остается 22 тыс. руб., подсчитали в "Ромире".

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Показатель ниже среднегодовых значений индекса в 23,1 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

На объеме свободных денег отразился рост цен, в октябре на первоочередные, жизненно необходимые расходы было потрачено несколько больше, чем в сентябре.

Наибольшие потери понесли жители стотысячников, где в октябре свободных от повседневных расходов денег осталось в среднем 15,1 тыс. руб.(на тысячу меньше, чем в сентябре). В полумиллионниках сумма сократилась на 400 руб. до 23,2 тыс. руб., в мегаполисах объем "свободных денег" остался на уровне 28,5 тыс. руб.

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Количество свободных денег у россиян вновь снизилось

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Теги: Ромир, индекс свободных денег, экономика



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