Сумма в среднем чеке россиян вновь упала

В октябре средний чек россиянина упал еще на 2,7%. Минимум показатель обновил по итогам августа и после роста в сентябре вновь пошел на убыль, передает корреспондент Накануне.RU.

За один поход в магазин россиянин в среднем тратит 505 руб., подсчитали в исследовательском холдинге "Ромир". В сентябре сумма составляла 519 руб. По сравнению с октябрем 2017 г. чек "похудел" на 5,1%.

Среди макрорегионов отрицательную динамику показал лишь Дальневосточный федеральный округ, жители которого сократили траты на поход в магазин сразу на 4,9%. Самый ощутимый рост среднего чека наблюдался в центре России (плюс 8,7%) и на юге страны (14,8%).

Больше всего в доходах потеряли магазины- дискаунтеры, свидетельствуют данные исследования, чек у них снизился на 10,1%. на один поход в супермаркет покупатели в октябре тратили на 2,6% денег, доход гипермаркетов снизился на 0,8% с одного чека, магазинов традиционной торговли - на 0,9%.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Росстата реальные доходы россиян в сентябре снизились на 1,5% в годовом выражении.