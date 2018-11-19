Избран спикер парламента ДНР

Председателем Народного Совета ДНР II созыва стал депутат от фракции "Донецкая Республика" Владимир Бидёвка. За него проголосовали 98 депутатов из 100. Вице-спикером стала Ольга Макеева из той же фракции.

Бидёвка был зампредседателя комитета по информационной политике и информационным технологиям, а позже - председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Нас ждет достаточно непростое время, нам необходимо выполнять достаточно сложную и слаженную работу. У нас за плечами уже не один год жизни нашей молодой республики, и сегодня мы должны принимать те нормативные правовые акты, которые будут направлены на перспективу, на развитие республики", - сказал спикер в обращении к парламенту.

Как сообщало Накануне.RU, в ДНР начал работу Народный Совет II созыва.