Депутаты Севастополя вновь соберутся на "бюджетную сессию"

20 ноября в Законодательном собрании Севастополя пройдет внеочередное пленарное заседание, главным вопросом вновь станет рассмотрение проекта бюджета города на 2019 г. и плановый период. В первом чтении документ депутаты приняли, теперь предстоит самое главное – уточнение и принятие бюджета в окончательном варианте, передает корреспондент Накануне.RU.

6 ноября, несмотря на традиционные разногласия с правительством Севастополя и губернатором Дмитрием Овсянниковым, депутаты рассмотрели и приняли проект бюджета в первом чтении. При том, что как указывали сами депутаты и председатель профильной комиссии по бюджету, свыше 10 млрд руб. в представленном документе как бы "потерялись" - нет точных росписей, куда и как запланировано истратить эти значительные суммы, отсутствуют объяснения и детальные сметы расходной части, документы по экспертизам.

Как говорили тогда представители депутатского корпуса, они надеялись получить недостающие документы от правительственных чиновников, а также увидеть самих чиновников ключевых департаментов на своих заседаниях. Произошло ли это – покажет заседание городского парламента во вторник, 20 ноября.

Напомним, что после принятия бюджета Севастополя губернатор Дмитрий Овсянников отметился очередным резким выпадом в сторону депутатов, назвав их работу "деструктивной", а само Законодательное собрание – "нелегитимным" органом. При том, что до выборов нового созыва городского парламента осталось меньше года, выборы должны пройти в сентябре 2019 г.

Кстати, наряду с проектом бюджета депутаты рассмотрят и отчет, и проект бюджета территориального фонда медицинского страхования, к документам, которые готовят представители федеральных структур, как правило, не возникает претензий, а рабочие вопросы решаются в установленном порядке.