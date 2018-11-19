Крупный пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушен

Огнеборцы справились с пожаром в торговом центре во Владивостоке. Возгорание полностью ликвидировано.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Приморскому краю, сегодня ночью произошел пожар в торговом центре на улице Русская. Из-за сильного задымления были задействованы звенья газодымозащитной службы. В 6 часов 17 минут по местному времени пожар был локализован. Его общая площадь составила 1 тыс. 600 кв.м.

К настоящему моменту огонь полностью потушен. Как уточнили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало Накануне.RU, недавно во Владивостоке загорелся автобус с пассажирами. Им удалось самостоятельно покинуть салон.