18 Ноября 2018
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Больше, чем просто бизнес: намыв островов сохранит облик Петербурга и улучшит экологию

Экологи и девелоперы Санкт-Петербурга сходят во мнении, что намыв островов в дельте Невы повысит привлекательность района Лахты и всего севера города в целом, а также существенно разгрузит исторический центр, передает корреспондент Накануне.RU.

Компания «Зингер Девелопмент» предложила городу проект «Залив Островов», который предполагает избавить «сердце» Петербурга от засилья офисов и строительства новых жилых кварталов, не только ухудшающих экологию, но и уродующих внешний облик Северной Столицы. При этом современная инфраструктура проекта сможет освободить город от пробок, а грамотный расчёт намыва – повлиять на улучшение экологии северо-западной части Финского залива.

санкт-петербург, намыв островов, мост(2018)|Фото:

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им Б.Е.Веденеева, проанализировав перспективы и последствия создания в акватории Невской губы намывных территорий площадью 200 гектаров, пришли к выводу, что создаваемый объект не окажет существенного влияния на ее экологическое состояние. Более того, при соблюдении всех рекомендованных экспертами условий, строительство новой искусственной территории улучшит состояние побережья Курортного района по сравнению с текущим.

О значительной пользе намыва новых территорий говорят и городские эксперты. Кирилл Акиньшин - директор департамента консалтинга и оценки Maris|CBRE, отмечает: «Структура города очень централизована. У нас всё замыкается на сердцевину города, на основные четыре исторических района: часть Центрального и Василеостровского, Адмиралтейский и Петроградский. Грубо говоря, центр деловой активности сосредоточен там, вокруг него находится в большинстве районов такой транзитный пояс, а дальше спальные районы. Получается, что у нас в основном всё время такие «маятниковые» движения происходят между спальными и центральными районами, и всё время возникают пробки».

Освоение новых территорий за пределами исторического центра, по мнению эксперта, не просто положительно повлияет на развитие города, оно необходимо: «У нас нет таких удаленных центров, которые можно назвать «город в городе». Они только постепенно возникают, поэтому, мне кажется, их появление должно положительно повлиять на развитие города, в связи с тем, что мы разносим и выносим за пределы центра крупные жилые районы и сопутствующую социальную и коммерческую инфраструктуру. Получается такой город в городе, где можно создать комфортную среду обитания для жителей и гостей. Что, на мой взгляд, должно разгружать и центр города, и транзитные пояса, которые перманентно находятся в пробках».

О влиянии проекта на развитие этого района и всего города говорить не приходится. Высокая строительная активность жилой, офисной и торговой недвижимости с развитием сопутствующей инфраструктуры станет дополнительной точкой притяжения и катализатором развития всего района. «Мне кажется, если у нас возникает большое количество дополнительных центров – это не плохо, а наоборот, должно положительно влиять на разгрузку транспортной инфраструктуры. При этом можно сказать, что у нас в том направлении существует одна из альтернатив центру города – «Лахта центр». Он сам по себе будет привлекать огромнейший объём и транспорта, и людей, работающих там, поэтому возникновение дополнительной точки, где смогут проживать эти люди, также положительно повлияет, потому что они смогут кратчайшим способом добираться до работы. И это, в том числе, уменьшит давление на основную массу зон города», – подчеркивает эксперт.

санкт-петербург, намыв островов(2018)|Фото:

Именно запланированное проектом «Зингер Девелопмент» инфраструктурное развитие поможет перенести жилые и коммерческие проекты из исторического центра, постепенно улучшив экологический и внешний облик Петербурга. Акиньшин отметил, что если девелоперы будут иметь возможность за пределами города творить в современном стиле, то это частично сможет повлиять на внешний облик исторического центра, разгрузив его от современной застройки.

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Больше, чем просто бизнес: намыв островов сохранит облик Петербурга и улучшит экологию

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Теги: намыв островов, дельта невы, Зингер Девелопмент, исторический центр санкт-петербугра



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