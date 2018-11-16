В больнице Уфы обрушился потолок

В больнице Уфы обрушился потолок из-за разрыва кислородной магистрали, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Башкирии.

Отмечается, что разрыв медной трубки произошел в ходе технического обслуживания магистрали в коридоре реанимационного отделения на 1 этаже ГБУЗ ГКБ № 21.

"В результате разрыва произошло обрушение потолочного покрытия системы "Армстронг" на общей площади 50 кв. м.", - говорится в сообщении.

Ситуация взята на контроль регионального главка ведомства. Сообщается, что погибших и пострадавших, а также разрушения здания в результате аварии нет.