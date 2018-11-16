Расследование дела об обрушении кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге завершено

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу об обрушении кровли на территории завода им. Калинина в Екатеринбурге. Скоро его передадут в суд.

Напомним, 9 ноября 2016 года на территории МЗиКа произошло обрушение кровли одного из строений. В результате погибли четыре человека, еще 16 получили различные травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, всего по делу проходят четверо фигурантов. Так, первый из них, работавший заместителем главного инженера по эксплуатации основных фондов данного предприятия, не организовал надлежащего обследования технического состояния строительных конструкций корпуса №15 и проведения работ по их усилению. Как установили в СКР, при этом он прекрасно знал, что несущие элементы конструкции корпуса находятся в аварийном состоянии и не запретил эксплуатацию данного здания, а также посещение его людьми.

Трое других обвиняемых (при этом уголовное преследование одного из них уже прекращено, так как он умер) были руководителями двух строительных фирм, выполнявших по договорам подряда работы по реконструкции кровли корпуса №15. Расследование показало, что они очень хотели побыстрее выполнить работы и получить за них оплату, поэтому грубо нарушали правила безопасности при ведении строительных работ и саму технологию работ по устройству кровли.

По версии следствия, они устроили склад строительных материалов и оборудования на несущих конструкциях кровли корпуса, а также организовали устройство рулонной кровли поверх уже ранее существовавшей: это привело к критическому увеличению нагрузки на стропильные конструкции более чем в два раза. А еще один обвиняемый, будучи инженером по техническому надзору завода, не осматривал место производства работ, и все нарушения остались без должного внимания.

В СКР считают, что в совокупности все это привело к трагедии. Сейчас расследование дела завершено, в самое ближайшее время оно будет направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, недавно на заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошел еще один инцидент: рабочий упал с крыши и получил травмы.