Расследование дела об обрушении кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге завершено

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Расследование дела об обрушении кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге завершено

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу об обрушении кровли на территории завода им. Калинина в Екатеринбурге. Скоро его передадут в суд.

Напомним, 9 ноября 2016 года на территории МЗиКа произошло обрушение кровли одного из строений. В результате погибли четыре человека, еще 16 получили различные травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, всего по делу проходят четверо фигурантов. Так, первый из них, работавший заместителем главного инженера по эксплуатации основных фондов данного предприятия, не организовал надлежащего обследования технического состояния строительных конструкций корпуса №15 и проведения работ по их усилению. Как установили в СКР, при этом он прекрасно знал, что несущие элементы конструкции корпуса находятся в аварийном состоянии и не запретил эксплуатацию данного здания, а также посещение его людьми.

ЗиК, завод имени Калинина, крыша(2016)|Фото: МЧС России

Трое других обвиняемых (при этом уголовное преследование одного из них уже прекращено, так как он умер) были руководителями двух строительных фирм, выполнявших по договорам подряда работы по реконструкции кровли корпуса №15. Расследование показало, что они очень хотели побыстрее выполнить работы и получить за них оплату, поэтому грубо нарушали правила безопасности при ведении строительных работ и саму технологию работ по устройству кровли.

По версии следствия, они устроили склад строительных материалов и оборудования на несущих конструкциях кровли корпуса, а также организовали устройство рулонной кровли поверх уже ранее существовавшей: это привело к критическому увеличению нагрузки на стропильные конструкции более чем в два раза. А еще один обвиняемый, будучи инженером по техническому надзору завода, не осматривал место производства работ, и все нарушения остались без должного внимания.

ЗиК, завод имени Калинина, крыша(2016)|Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

В СКР считают, что в совокупности все это привело к трагедии. Сейчас расследование дела завершено, в самое ближайшее время оно будет направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, недавно на заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошел еще один инцидент: рабочий упал с крыши и получил травмы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Расследование дела об обрушении кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге завершено

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: завод, кровля, дело, обрушение, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2017 16:08 Мск Следственный комитет предъявил обвинение по делу об обрушении кровли в одном из цехов ЗиКа
Ранее 31.08.2017 07:47 Мск Евгений Куйвашев лично ознакомился с ходом реконструкции ЗиКа
Ранее 20.01.2017 09:45 Мск Государственная инспекция труда нашла около 70 нарушений на ЗиК, где в прошлом году обрушилась кровля
Ранее 09.12.2016 11:29 Мск Практически все пострадавшие в результате ЧП на ЗиКе выписаны из больницы
Ранее 09.12.2016 10:10 Мск Охлопков: Все просто. Обрушение на ЗиК - результат отмывания денег
Ранее 29.11.2016 10:27 Мск Половина пострадавших на ЗиКе сотрудников выписаны из больницы
Ранее 17.11.2016 11:13 Мск Свердловский облсуд не стал арестовывать обвиняемого по делу о ЧП на ЗиКе
Ранее 15.11.2016 16:04 Мск Апелляцию на отказ в аресте фигуранта дела об обрушении кровли на ЗиКе могут рассмотреть уже на этой неделе
Ранее 12.11.2016 13:45 Мск Суд не стал арестовывать фигуранта дела об обрушении кровли на заводе имени Калинина в Екатеринбурге
Ранее 11.11.2016 16:08 Мск Прощание с работниками ЗиКа, погибшими при обрушении кровли, состоится завтра
Ранее 11.11.2016 08:43 Мск По факту ЧП на ЗиКе задержан подозреваемый: работала ФСБ
Ранее 11.11.2016 08:15 Мск "Горячая линия" МЧС по обрушению на заводе имени Калинина завершила работу
Ранее 10.11.2016 14:45 Мск После ЧП на ЗиКе предприятие проверит Роструд
Ранее 10.11.2016 13:43 Мск Семьи погибших в результате обрушения на заводе имени Калинина получат по миллиону рублей
Ранее 10.11.2016 13:33 Мск Генеральный директор "Алмаз-Антей" выразил соболезнования семьям и родственникам погибших на ЗиКе: на заводе объявлен день траура
Ранее 10.11.2016 12:28 Мск "Первая плита упала на станок моего отца", - очевидцы трагедии на ЗиКе рассказали, как произошло обрушение
Ранее 10.11.2016 11:36 Мск Самого "тяжелого" из пострадавших при обрушении кровли на ЗиКе ждет операция на позвоночнике
Ранее 10.11.2016 11:33 Мск Вчерашнее ЧП на заводе имени Калинина в Екатеринбурге не повлияет на выполнение производственного плана
Ранее 10.11.2016 09:37 Мск К расследованию уголовного дела по факту ЧП на ЗиКе подключился федеральный СК
Ранее 10.11.2016 08:53 Мск Глава МЧС Пучков поручил мониторить состояние пострадавших на ЗиКе каждый час
Ранее 10.11.2016 04:03 Мск В Екатеринбурге, где обрушилась кровля завода, опознаны все погибшие
Ранее 09.11.2016 18:59 Мск Спасатели продолжают обследование завалов на территории машиностроительного завода в Екатеринбурге
Ранее 09.11.2016 16:33 Мск "Алмаз-Антей" окажет помощь семьям погибших и пострадавших во время ЧП на ЗиКе
Ранее 09.11.2016 15:01 Мск Куйвашев посетил ЗиК: осмотрел место ЧП и провел оперативный штаб
Ранее 09.11.2016 14:05 Мск Число погибших на ЗиКе увеличилось до четырех: МЧС открыло "горячую линию"
Ранее 09.11.2016 13:05 Мск По факту ЧП на ЗиКе возбуждено уголовное дело
Ранее 09.11.2016 12:34 Мск Из-под завалов на заводе им.Калинина спасли пятерых человек
Ранее 09.11.2016 12:19 Мск Куйвашев создал оперативный штаб для координации работ по ликвидации ЧП на ЗиКе
Ранее 09.11.2016 12:10 Мск Количество погибших на ЗиКе увеличилось до двух, пострадавших - до 14
Ранее 09.11.2016 12:00 Мск Первые официальные данные о погибших и пострадавших на ЗиКе
Ранее 09.11.2016 11:48 Мск На ЗиК выехали следователи: обрушение могло произойти из-за скопившегося на крыше снега
Ранее 09.11.2016 11:30 Мск На заводе им. Калинина, где производят "Бук" и С-300, произошло ЧП

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 521

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети