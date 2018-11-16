Убыточное СМИ югорских властей снова попало под угрозу банкротства

Нижневартовская газета "Местное время", учрежденная департаментом общественных и внешних связей ХМАО, в очередной раз находится под угрозой банкротства. В суд обратился контрагент издательского дома, компания требует погасить накопившиеся долги, передает корреспондент Накануне.RU.

В арбитраж ХМАО поступил иск от новосибирского общества "ИТЦ-ТРЕЙД", компания занимается оптовой торговлей бумагой. Истец указывает, что "Местное время" задолжало 738,8 тыс. руб., из которых более 314 тыс. - пени за просроченные платежи, и просит признать редакцию банкротом.

Аналогичный иск компания подавала в конце сентября, но затем отозвала заявление. В 2017 г. банкротства газеты требовала налоговая служба, заявившая о долге порядка 7 млн руб. Иск был отозван после уплаты долга.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Местное время" от года к году наращивает убытки, в 2017 г. газета ушла в минус на 17,8 млн руб.