Формальдегидные дома в Березниках не удалось снести в срок

В микрорайоне "Усольский - 2" снесено 52 из 58 формальдегидных домов. Между тем подрядчик - компания "Монтаж-Урал" - должен был разобрать дома еще в октябре, передает корреспондент Накануне.RU.

Управление капитального строительства Пермского края заключило контакт на снос домов в июле. По условиям договора, строители должны были завершить демонтаж домов за 75 дней. По информации краевого минстроя, работа на площадке закончится в конце ноября. Шесть домов находятся в стадии демонтажа.

Освободившуюся площадку планируется использовать под новое строительство.

Напомним, дома были построены для переселения жителей Березников из аварийной зоны провала грунта, но строения признали небезопасными из-за высокой концентрации формальдегида, опасного для здоровья человека.

По факту траты денег на строительство опасного жилья возбуждено уголовное дело,ущерб оценивался в 1 млрд 500 млн руб. В августе 2015 года городской суд приостановил рассмотрение дела из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.