Прокуратура нашла нарушения при демонтаже формальдегидных домов

Природоохранная прокуратура нашла нарушения при проведении работ по демонтажу и сносу "формальдегидных" домов в Березниках.

Работы проводила компания "МонтажСтрой-Урал". По данным Березниковвской межрайонной природоохранной прокуратуры, учет строительных отходов подрядчиком велся с нарушением закона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края, отсутствовали паспорта на образующиеся строительные отходы. Кроме этого, компания сделала субподрядчиком организацию без лицензии на работу по обращению с отходами.

Представления вынесены подрядчику, а также Управлению капитального строительства Пермского края, которое заключило договор с компанией. Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края и УФАС для привлечения виновных к административной ответственности.

Как сообщало Накануне.RU, в микрорайоне "Усольский - 2" находилось 58 домов, не пригодных для проживания. Жилье построено в декабре 2006 – апреле 2008 гг. для переселения жителей из аварийной зоны провала грунта.