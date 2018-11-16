Ямал планирует избавиться от очереди в ясли за два года

За два ближайших года на территории Ямала появится 31 новый детский сад.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве ЯНАО, это создаст места для детей до трёх лет. Дошкольные учреждения будут построены с помощью государственно-частного партнёрства, адресной инвестиционной программы и на средства инвесторов. Пять детсадов откроются в следующем году в Тазовском, Пуровском и Ямальском районах, а также в Губкинском и Надыме.

Кроме того, до 2024 года на Ямале построят 27 новых школ. "Мы будем возводить школы для того, чтобы все дети автономного округа у нас смогли учиться в одну смену. Сейчас 14% школьников обучается во вторую смену. Задача – за 4-5 лет создать около 15 тыс. мест в новых школах", - сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.