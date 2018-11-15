Instagram назвал ошибкой восстановление страницы Кадырова и появление в нем оды пистолету

IT-гигант Instagram не смог оставить без внимания пост-оду пистолету от Рамзана Кадырова. Американское издание Buzzfeed вскоре после опубликования текста главы Чечни сумело получить официальный комментарий от администрации соцсети. Там разблокировку аккаунта Кадырова назвали ошибкой.

"Эта учетная запись была ошибочно восстановлена ​​и теперь удалена", — цитирует пресс-секретаря Instagram.

Напомним, что минувшей ночью, 15 ноября, главу Чечни Рамзана Кадырова неожиданно разблокировали в Instagram спустя год после блокировки. Лидер чеченского народа незамедлительно дебютировал в соцсети с постом о своем пистолете. В тексте, который больше похож на литературное произведение, чем на обычный пост, Кадыров делится чувствами, которые он питает к своему оружию.

"Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь", - пишет глава Чечни.

Отметим, что пост появился поздно ночью и вызвал бурю эмоций в соцсетях. Вскоре Рамзан Кадыров пояснил уже в своем Телеграм-канале, что его стихи в прозе о пистолете были написаны чуть менее года назад. По словам Кадырова, он просто продолжил ведение Instagram с того момента, на котором остановился.