15 Ноября 2018
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Политика Северо-Кавказский ФО

"Ты стал мне братом". Рамзан Кадыров написал оду пистолету

Главу Чечни Рамзана Кадырова неожиданно разблокировали в Instagram спустя год после блокировки. Как передает корреспондент Накануне.RU, лидер чеченского народа незамедлительно дебютировал в соцсети с постом о своем пистолете. В тексте, который больше похож на литературное произведение, чем на обычный пост, Кадыров делится чувствами, которые он питает к своему оружию.

"Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь", - пишет глава Чечни.

Отметим, что пост появился поздно ночью и вызвал бурю эмоций в соцсетях. Вскоре Рамзан Кадыров пояснил уже в своем Телеграм-канале, что его стихи в прозе о пистолете были написаны чуть менее года назад. Сделано это было буквально за несколько часов перед оглашением нового санкционного списка США, в который попал лидер Чеченской республики, вслед за этим Instagram и Facebook и заблокировали аккаунты Кадырова.

По словам Кадырова, он просто продолжил ведение Instagram с того момента, на котором остановился 11 месяцев назад.

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"Ты стал мне братом". Рамзан Кадыров написал оду пистолету

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Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, Instagram



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