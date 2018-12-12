12 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

Первая встреча Клуба Друзей Партии Дела состоится в декабре

Стало известно о новом формате работы команды Московского экономического форума: 17 декабря состоится первая встреча Клуба Друзей Партии Дела.

Напомним, в ноябре стало известно, что МЭФ в 2019 году проводиться не будет, о чем сообщил основатель форума Константин Бабкин. По его словам, было принято решение перенести усилия с организации форума на развитие "Партии Дела", лидером которой он является.

Как сообщили Накануне.RU в партии, к участию в первой встрече Клуба Друзей приглашены члены ВПП "Партии Дела", других политических партий, а также общественные деятели, руководители предприятий, и все, кто прикладывает усилия для смены действующего экономического курса и реализации разумной экономической политики.

Партия дела, Константин Бабкин, Павел Грудинин(2018)|Фото: Накануне.RU

На заседании Клуба Друзей Партии Дела, которое пройдет под руководством Константина Бабкина, предлагается обсудить различные вопросы, в том числе, что позволит людям поверить в потенциал развития страны и как выстраивать взаимодействие с обществом в условиях тотального недоверия политическим партиям.

Добавим, в Клуб Друзей входят Павел Грудинин, Юрий Болдырев, Максим Калашников, Анатолий Вассерман и другие.

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Первая встреча Клуба Друзей Партии Дела состоится в декабре

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Теги: Клуб Друзей Партии Дела, встреча, Бабкин



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Ранее 15.11.2018 09:59 Мск Московский экономический форум в 2019 году проводиться не будет

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