Первая встреча Клуба Друзей Партии Дела состоится в декабре

Стало известно о новом формате работы команды Московского экономического форума: 17 декабря состоится первая встреча Клуба Друзей Партии Дела.

Напомним, в ноябре стало известно, что МЭФ в 2019 году проводиться не будет, о чем сообщил основатель форума Константин Бабкин. По его словам, было принято решение перенести усилия с организации форума на развитие "Партии Дела", лидером которой он является.

Как сообщили Накануне.RU в партии, к участию в первой встрече Клуба Друзей приглашены члены ВПП "Партии Дела", других политических партий, а также общественные деятели, руководители предприятий, и все, кто прикладывает усилия для смены действующего экономического курса и реализации разумной экономической политики.

На заседании Клуба Друзей Партии Дела, которое пройдет под руководством Константина Бабкина, предлагается обсудить различные вопросы, в том числе, что позволит людям поверить в потенциал развития страны и как выстраивать взаимодействие с обществом в условиях тотального недоверия политическим партиям.

Добавим, в Клуб Друзей входят Павел Грудинин, Юрий Болдырев, Максим Калашников, Анатолий Вассерман и другие.