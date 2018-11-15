15 Ноября 2018
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Комитет гордумы Перми разрешил властям купить детский сад и бассейн

Комитет пермской городской думы по инвестициям рекомендовал депутатам разрешить приобретение здания детского сада по ул. Чернышевского, 17в и бассейна по ул. Транспортная, 7 в собственность Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева отметила, что если дума примет положительное решение о покупке детского сада, то уже в декабре власти города объявят конкурс на закупку оборудования. Работу детский сад начнет в первом квартале следующего года.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина попросила ускорить процедуру оформления детского сада в собственность города.

"Объект входит в соглашение с федерацией и обозначена сумма, которая выделяется на его выкуп. Детский сад должен быть приобретен раньше, чем 20 декабря и я прошу своих городских коллег ускориться по оформлению в собственность. А также в первом квартале, не позднее марта, завершить все процедуры по получению лицензии", - заявила она.

Стоимость детского сада оценивают в 105,1 млн руб. На покупку бассейна решено выделить не более 195 млн руб. При этом рыночную стоимость бассейна оценили в 199 млн руб. Покупку бассейна комиссия сочла целесообразной, поскольку в Перми низкая обеспеченность плавательными бассейнами согласно градостроительным нормам.

"Единственный муниципальный бассейн находится в моем округе на Садовом и там серьезная перезагруженность, в него ездят дети из разных районов. Бассейн на улице Транспортной – это спасение. Скоро ожидаем такой комплекс на улице Гашкова. Хочу, чтобы вы поддержали это решение", - обратилась к коллегам депутат Ирина Горбунова.

Вопрос будет рассмотрен на заседании думы 20 ноября.

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Комитет гордумы Перми разрешил властям купить детский сад и бассейн

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Теги: пермская городская дума, детский сад, бассейн



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