Депутаты пермской гордумы приняли решение о покупке детского сада и бассейна

Депутаты Пермской городской думы большинством голосов поддержали приобретение здания детского сада по ул. Чернышевского, 17в в собственность города. Отметим, что вопрос в городском парламенте поднимается уже не в первый раз, и каждый раз вызывает бурные дискуссии у народных избранников передает корреспондент Накануне.RU.

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Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева напомнила парламентариям, что обеспечение доступности качественного образования - один из приоритетов администрации города.

"На сегодняшний день нехватка мест в дошкольном образовательном учреждении в этом микрорайоне для возраста от трех до семи лет составляет 160 мест, а для возраста от нуля до трех - 451 ребенок состоит в очереди. Потребность в приобретении этого здания велика", - заявила она.

Площадь двухэтажного здания составляет 2736 кв. м. Детский сад рассчитан на 120 детей. Стоимость объекта составляет 105 млн руб., из них 50 млн руб. будут направлены из федерального бюджета, 18,5 млн руб. - из бюджета Пермского края. Город на покупку детского сада потратит 39,5 млн руб. Отметим, что ранее участок находился в собственности Минобороны, сегодня зарегистрирован за Росимуществом.

Депутат гордумы Александр Филиппов поинтересовался не придется ли городу отдельно платить за земельный участок, на котором расположен детский сад.

"После приобретения объекта в муниципальную собственность земельный участок останется за муниципалитетом", - сообщила Людмила Гаджиева. Было отмечено, что участок передадут безвозмездно. Парламентарии попросили предоставить дополнительные гарантии, что участок действительно будет передан городу бесплатно. Также парламентарии призвали завершить практику покупки социальных объектов и перейти к практике строительства.

В итоге 27 депутатов поддержали приобретение детского сада, один проголосовал "против", двое воздержались.

Также депутаты рассмотрели вопрос о покупке бассейна за 199 млн руб.

На сегодняшний день обеспеченность плавательными бассейнами, особенно в соответствии с градостроительными нормами очень низкая. На сегодняшний день в Перми функционируют только семь плавательных бассейнов, потребность существует и чем ближе они будут к месту проживания жителей, тем лучше. Завершается строительство муниципального бассейна в Кировском районе по ул. Сысольская, запланировано строительство в Мотовилихинском районе по ул. Горшкова и проектирование бассейна на Парковом.

Для посетителей достраивающийся бассейн откроется в январе-феврале 2019 года.