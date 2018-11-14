В Нижнем Тагиле построят самый современный в России легкоатлетический манеж

14 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область

В Нижнем Тагиле построят самый современный в России легкоатлетический манеж

В Нижнем Тагиле прошло совещание о строительстве легкоатлетического манежа. В начале декабря состоится передача документации в мэрию и демонстрация макета будущего сооружения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, в декабре будет сформирован пакет документов для государственной экспертизы. Ее нужно пройти, чтобы позже получить на строительство региональные и федеральные деньги.

По словам Сурова, манеж самым современным в России. В нем можно будет проводить соревнования федерального уровня. Также он будет площадкой для занятий пожарно-прикладными видами спорта. В манеже будет смонтирована уникальная гидравлическая система для регулировки виражей на беговых дорожках. Проект предполагает возведение в здании скалодрома.

Напомним, строительство легкоатлетического манежа "благословил" Владимир Путин во время визита в Нижний Тагил 6 марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижнем Тагиле построят самый современный в России легкоатлетический манеж

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: легкоатлетичсекий манеж, Нижний Тагил, Владимир Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2018 09:40 Мск Носов обсудил детали строительства легкоатлетического манежа, возведение которого одобрил Путин

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 413

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети