В Нижнем Тагиле построят самый современный в России легкоатлетический манеж

В Нижнем Тагиле прошло совещание о строительстве легкоатлетического манежа. В начале декабря состоится передача документации в мэрию и демонстрация макета будущего сооружения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, в декабре будет сформирован пакет документов для государственной экспертизы. Ее нужно пройти, чтобы позже получить на строительство региональные и федеральные деньги.

По словам Сурова, манеж самым современным в России. В нем можно будет проводить соревнования федерального уровня. Также он будет площадкой для занятий пожарно-прикладными видами спорта. В манеже будет смонтирована уникальная гидравлическая система для регулировки виражей на беговых дорожках. Проект предполагает возведение в здании скалодрома.

Напомним, строительство легкоатлетического манежа "благословил" Владимир Путин во время визита в Нижний Тагил 6 марта.